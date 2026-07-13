$!Detienen a 10 con arsenal en Escuinapa; les aseguran armas, explosivos y equipo táctico

ESCUINAPA. _ Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas en la colonia Francisco I. Madero, de Escuinapa, a quienes les aseguraron un arsenal consistente en 10 armas largas, 44 cargadores, 2 mil 500 cartuchos, dos artefactos explosivos improvisados, ocho chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

La captura y el decomiso fueron informados mediante un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, el cual omitió detallar las circunstancias en las que se derivó la intervención de las fuerzas federales o el contexto de la detención de los 10 hombres.