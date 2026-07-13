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Operativos federales

Detienen a 10 con arsenal en Escuinapa; les aseguran armas, explosivos y equipo táctico

La detención de los civiles se realizó en la colonia Francisco I. Madero por parte de elementos de la Guardia Nacional; aseguraron un arsenal que incluye armas largas, explosivos y más de 2 mil cartuchos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/07/2026 12:31
13/07/2026 12:31

ESCUINAPA. _ Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas en la colonia Francisco I. Madero, de Escuinapa, a quienes les aseguraron un arsenal consistente en 10 armas largas, 44 cargadores, 2 mil 500 cartuchos, dos artefactos explosivos improvisados, ocho chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

La captura y el decomiso fueron informados mediante un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, el cual omitió detallar las circunstancias en las que se derivó la intervención de las fuerzas federales o el contexto de la detención de los 10 hombres.

$!Detienen a 10 con arsenal en Escuinapa; les aseguran armas, explosivos y equipo táctico

Tanto los civiles detenidos como el armamento, el equipo táctico y los explosivos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para dar inicio a las investigaciones.

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