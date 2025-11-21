Detienen a 10 personas con arsenal y equipo de asalto en Portalegre, Culiacán

Diez hombres fueron detenidos en la zona norte de Culiacán y un arsenal fue asegurado durante un operativo coordinado entre elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La acción se concentró en el sector Portalegre y derivó de una denuncia anónima ciudadana al número 089.

El despliegue policial, ejecutado por agentes estatales del GOES y la Guardia Nacional, ocurrió mientras realizaban patrullajes de seguridad en la zona. Al recibir el reporte sobre personas armadas y un vehículo negro afuera de un domicilio, las corporaciones acudieron de inmediato para verificar la situación.

En el lugar, lograron el arresto de 10 personas de sexo masculino. La magnitud del decomiso destacó en el informe: los agentes incautaron 11 armas de fuego, de las cuales nueve eran fusiles y una era una ametralladora, además de una pistola. El aseguramiento incluyó 33 cargadores para arma larga y mil 225 cartuchos útiles.

Las fuerzas de seguridad también encontraron equipo táctico de uso restringido por las corporaciones. Entre los objetos asegurados había 8 chalecos balísticos, 2 chalecos tácticos, 7 cascos tácticos y 7 cubetas llenas de dispositivos metálicos conocidos como ponchallantas, usados para dificultar los operativos policiales en vías de circulación. También se aseguró la unidad motriz señalada en la denuncia.