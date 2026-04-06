$!Detienen a 10 personas y aseguran armas en operativos militares al sur de Sinaloa

CULIACÁN. _ En una serie de acciones coordinadas en el sur de la entidad, elementos de las fuerzas armadas lograron la detención de 10 personas, incluidos tres menores de edad, y el aseguramiento de un importante arsenal que incluye armas largas, municiones y equipo táctico.
Los operativos se extendieron por los municipios de Escuinapa, Rosario, Navolato y Elota.
En una primera acción en Escuinapa, personal del Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas, tres de las cuales son menores, a quienes se les aseguraron seis armas largas, 23 cargadores, 550 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un casco.
En el mismo municipio, específicamente en las inmediaciones del poblado El Roblito, efectivos del Ejército y la Policía Estatal localizaron diversos bultos que contenían tres armas largas, 42 cargadores, mil 060 cartuchos y 10 chalecos tácticos.
Por su parte, en el poblado de Matatán, municipio de Rosario, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 13 armas largas, 4 mil 955 cartuchos, 75 cargadores y equipo táctico diverso.
Finalmente, en Navolato, cerca del poblado El Molino, el Ejército Mexicano detuvo a seis personas más. En este punto se decomisaron cinco armas largas, una corta, 26 cargadores, 765 cartuchos, cinco chalecos tácticos, 10 placas balísticas y un vehículo.
Todo lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.