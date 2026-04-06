$!Detienen a 10 personas y aseguran armas en operativos militares al sur de Sinaloa

CULIACÁN. _ En una serie de acciones coordinadas en el sur de la entidad, elementos de las fuerzas armadas lograron la detención de 10 personas, incluidos tres menores de edad, y el aseguramiento de un importante arsenal que incluye armas largas, municiones y equipo táctico.

Los operativos se extendieron por los municipios de Escuinapa, Rosario, Navolato y Elota.

En una primera acción en Escuinapa, personal del Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas, tres de las cuales son menores, a quienes se les aseguraron seis armas largas, 23 cargadores, 550 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un casco.