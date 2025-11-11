$!Detienen a 11 generadores de violencia en operativos de Culiacán y Mazatlán en octubre

CIUDAD DE MÉXICO. _ Un total de 11 personas señaladas como integrantes de grupos delictivos generadores de violencia en Sinaloa fueron detenidas en operativos coordinados en Culiacán y Mazatlán durante el mes de octubre, según un informe presentado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa “Las mañaneras del pueblo”, el titular de la SSPC indicó que la presencia del Gabinete de Seguridad en Sinaloa es permanente, con el fin de generar estrategias conjuntas con las autoridades locales.

El funcionario federal detalló las acciones más relevantes realizadas en Sinaloa durante el pasado mes de octubre. En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán, cinco personas vinculadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región fueron detenidas; se les relaciona con homicidio, venta de droga y otros hechos violentos.