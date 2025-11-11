$!Detienen a 11 generadores de violencia en operativos de Culiacán y Mazatlán en octubre

Omar García Harfuch informó la detención de 11 presuntos integrantes de grupos delictivos en Culiacán y Mazatlán durante octubre, entre ellos “El Dany”, buscado por EE.UU., “Calamaco” y “Mono Canelo”
CIUDAD DE MÉXICO. _ Un total de 11 personas señaladas como integrantes de grupos delictivos generadores de violencia en Sinaloa fueron detenidas en operativos coordinados en Culiacán y Mazatlán durante el mes de octubre, según un informe presentado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Durante la conferencia de prensa “Las mañaneras del pueblo”, el titular de la SSPC indicó que la presencia del Gabinete de Seguridad en Sinaloa es permanente, con el fin de generar estrategias conjuntas con las autoridades locales.
El funcionario federal detalló las acciones más relevantes realizadas en Sinaloa durante el pasado mes de octubre. En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán, cinco personas vinculadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región fueron detenidas; se les relaciona con homicidio, venta de droga y otros hechos violentos.
“En Mazatlán fueron capturados Juan Carlos “N”, alias “Calamaco” y Jesús “N”, relacionados con delitos de homicidio y venta de droga. Y En Culiacán se detuvo a tres hombres armados vinculados también con hechos violentos en la entidad”, señala en informe presentado por García Harfuch.
En Culiacán, seis integrantes de una célula delictiva fueron asegurados por su participación en homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Entre ellos se encuentran José Manuel “N”, alias “Mono Canelo”, Juan Carlos “N”, alias “Chango”, líder de la célula, y Luis Ezequiel “N”, alias “El Morral”, quien perdió la vida durante el operativo. Algunos habían sido detenidos en diciembre del año pasado.
Además, personal de la Secretaría de Seguridad aseguró a Daniel “N”, alias “El Dany”, buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con conspiración para la distribución de fentanilo. Cuenta con orden de arresto y ficha roja, siendo detenido también en Culiacán.