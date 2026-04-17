$!Detienen a 12 civiles con arsenal en hotel de Rosario; 3 son menores de edad

ROSARIO._ En un despliegue de seguridad que se extendió hasta el interior de un hotel en el municipio de Rosario, agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (Goes) capturaron a 12 civiles, entre ellos tres menores de edad, quienes tenían en su poder un arsenal de 11 fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, municiones y equipo táctico, además de dos vehículos.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención se realizó en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención cuando observaron una camioneta salir de un hotel de forma intempestiva.