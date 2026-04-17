$!Detienen a 12 civiles con arsenal en hotel de Rosario; 3 son menores de edad

ROSARIO._ En un despliegue de seguridad que se extendió hasta el interior de un hotel en el municipio de Rosario, agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (Goes) capturaron a 12 civiles, entre ellos tres menores de edad, quienes tenían en su poder un arsenal de 11 fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, municiones y equipo táctico, además de dos vehículos.
De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención se realizó en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención cuando observaron una camioneta salir de un hotel de forma intempestiva.
Del vehículo descendió un hombre que portaba un arma de fuego, quien intentó refugiarse en una habitación del inmueble, donde finalmente fue alcanzado por los elementos estatales.
En el sitio también se contabilizaron 43 cargadores de diversos calibres, mil 360 cartuchos útiles, cinco chalecos tácticos y ocho placas balísticas. Tanto las personas bajo custodia como el armamento y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Este operativo se registra en el contexto de la reciente detención de 11 civiles armados por parte de las fuerzas armadas en los municipios de Escuinapa y Rosario, acciones que fueron anunciadas por el Gabinete de Seguridad Federal el pasado jueves 16 de abril.