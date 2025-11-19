$!Detienen a 14 hombres armados en Navolato; 3 son extranjeros

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y agentes de la Guardia Nacional, acudieron a un hotel de Navolato donde se reportó la presencia de personas armadas.

Catorce hombres, entre ellos tres extranjeros, fueron detenidos en posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas durante un operativo del Grupo Interinstitucional, desplegado tras una denuncia anónima recibida en el 089.

En el lugar, las corporaciones detuvieron a 14 individuos, dos de origen guatemalteco y uno venezolano, y aseguraron un arsenal compuesto por 13 armas largas, una ametralladora, 11 cargadores para arma larga, cuatro para arma corta, una cinta con 50 cartuchos calibre 7.62x51 mm, además de 340 cartuchos útiles para fusil y 30 para arma corta.

Los detenidos, junto con el armamento incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las investigaciones.

La acción se realizó en coordinación con el Ejército Mexicano, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las fiscalías federal y estatal.