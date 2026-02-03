$!Detienen a 16 personas y desmantelan laboratorios clandestinos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ En una serie de operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno detuvieron a 16 personas y desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
La información fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien precisó que las acciones ocurrieron este lunes 2 de febrero como parte de la estrategia de reforzamiento de seguridad en la entidad.
En un primer evento, en la capital del estado, los agentes de seguridad atendieron un reporte sobre la presencia de sujetos armados en la colonia Hacienda del Valle, al llegar al sitio, detuvieron a tres personas en posesión de armas de fuego, al ampliar los recorridos de seguridad detuvieron a tres personas más, relacionadas con una célula delictiva. En estas acciones se aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 697 cartuchos, un lanzagranadas y dos vehículos.
De manera simultánea, en los poblados de Los Sabinitos, Lo de Tomás y El Platanar, se localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de materiales para la producción de metanfetamina, donde se resguardaron 2 mil 810 litros de precursores químicos.
Por otro lado, en el poblado Las Trancas, perteneciente a Navolato, se logró la detención de seis hombres en posesión de nueve armas largas y cinco vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo.
A estas acciones y derivado de trabajos de inteligencia, se suma la captura en Culiacán de Jesús Emir “N”, presuntamente relacionado con la agresión directa contra legisladores del Movimiento Ciudadano ocurrida el pasado 28 de enero.
En los despliegues participaron elementos de la Defensa, Semar, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la policía estatal.