$!Detienen a 16 personas y desmantelan laboratorios clandestinos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ En una serie de operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno detuvieron a 16 personas y desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

La información fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien precisó que las acciones ocurrieron este lunes 2 de febrero como parte de la estrategia de reforzamiento de seguridad en la entidad.

En un primer evento, en la capital del estado, los agentes de seguridad atendieron un reporte sobre la presencia de sujetos armados en la colonia Hacienda del Valle, al llegar al sitio, detuvieron a tres personas en posesión de armas de fuego, al ampliar los recorridos de seguridad detuvieron a tres personas más, relacionadas con una célula delictiva. En estas acciones se aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 697 cartuchos, un lanzagranadas y dos vehículos.