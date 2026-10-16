$!Detienen a 2 armados en la Zona Dorada de Mazatlán; aseguran 9 explosivos en Villa Unión

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron detenidos en poder de una pistola cuando se encontraban en la Zona Dorada; además fueron localizados nueve artefactos explosivos improvisados en Villa Unión y un hombre fue capturado cuando circulaba en una motocicleta con reporte de robo, en tres hechos distintos en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de la “Operación Sable”, personal naval en coordinación interinstitucional realizó en el municipio, en tres eventos distintos, la detención de tres presuntos infractores de la ley, así como el aseguramiento de un arma corta, una motocicleta y artefactos explosivos improvisados.

En un primer evento, derivado de recorridos de vigilancia e inspección terrestre en las localidades de El Walamo y Villa Unión, personal naval localizó nueve artefactos explosivos improvisados.

Debido al alto riesgo que representa su traslado para la población civil, personal especializado en neutralización de explosivos procedió a su inhabilitación en el lugar.