$!Detienen a 2 menores de edad durante agresión a una persona en Mazatlán

MAZATLÁN._ Autoridades militares y de seguridad pública detuvieron a dos menores de edad con armas de fuego, cuando estos supuestamente cometían una agresión contra otra persona en Mazatlán.

La información vertida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que las acciones ocurrieron en la colonia Mazatlán I.

Elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron alertados sobre presencia de civiles armados, por lo que se movilizaron al lugar.

Al llegar al sitio señalado, observaron a un joven a bordo de una motocicleta y a otro más ingresando a un domicilio, presuntamente para privar de la libertad a una persona.