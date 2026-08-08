Detienen a 28 personas y aseguran 15 armas largas en El Roble, Mazatlán

MAZATLÁN._ Como resultado de acciones coordinadas de seguridad en la zona rural de Mazatlán, elementos del Grupo Interinstitucional detuvieron a 28 personas y aseguraron 15 armas largas, 94 cargadores, casi 3 mil cartuchos y equipo táctico.

A través de un comunicado, se informó que las acciones se llevaron a cabo durante reconocimientos terrestres realizados en la sindicatura de El Roble por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Como resultado del operativo, 28 personas fueron detenidas, entre ellas dos mujeres; y se aseguraron 15 armas largas, 94 cargadores, 2 mil 924 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 40 cartuchos calibre .50 y 8 chalecos con 16 placas balísticas.

Las personas detenidas, así como las armas, municiones y demás equipo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que realizará las investigaciones y diligencias correspondientes, se indicó.

Las autoridades llamoron a utilizar el número 9-1-1 para reportar cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.