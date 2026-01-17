Seguridad
Detienen a 3 civiles armados dentro de una casa en Villa Juárez, Navolato

Uno de los sujetos ingresó a la vivienda de forma apresurada, por lo que militares dieron seguimiento y aseguraron a otros dos hombres y armas
Noroeste/Redacción
17/01/2026 17:47
Personal del Ejército Mexicano arrestó a tres hombres com armas largas al interior de un domicilio en la sindicatura Villa Benito Juárez, en Navolato.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señala que tanto militares como la Policía Estatal Preventiva ejecutaron las detenciones en la colonia José López Portillo.

Según la información, un sujeto ingresó a una casa de forma apresurada, por lo que militares dieron seguimiento y aseguraron a otros dos hombres y armamento.

Lo incautado consistió en tres armas largas, cargadores y cartuchos útiles.

Los civiles y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de que se lleven a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

