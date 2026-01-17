$!Detienen a 3 civiles armados dentro de una casa en Villa Juárez, Navolato

Personal del Ejército Mexicano arrestó a tres hombres com armas largas al interior de un domicilio en la sindicatura Villa Benito Juárez, en Navolato.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señala que tanto militares como la Policía Estatal Preventiva ejecutaron las detenciones en la colonia José López Portillo.

Según la información, un sujeto ingresó a una casa de forma apresurada, por lo que militares dieron seguimiento y aseguraron a otros dos hombres y armamento.