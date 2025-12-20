Detienen a 3 civiles armados tras homicidio en la Renato Vega Amador, en Culiacán

Tras revisarlos, las autoridades les aseguraron un vehículo sin reporte de robo, dos armas cortas, dos cargadores, 32 cartuchos y tres radios portátiles.

Según un comunicado oficial, luego de recibir un reporte al C4i sobre una persona sin vida en el sector, el personal militar detuvo a tres hombres luego de desplegar un operativo de seguridad en la zona.

CULIACÁN._ Tres civiles armados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano tras el reporte de una persona asesinada en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán.

Los detenidos y los indicios de delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes.

La detención y las labores de seguridad fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.



El hecho

Un hombre fue asesinado a balazos el viernes 19 de diciembre por las calles de la colonia Renato Vega Amador, al oriente de Culiacán.

El ataque armado se reportó cerca de las 13:20 horas en el cruce de la calle Cedro y la calle Tigre, cerca de la calle León.

Según los primeros reportes, la víctima transitaba a pie sobre el camino de terracería cuando fue perseguido y atacado a balazos por sujetos desconocidos, hasta alcanzarlo en la esquina de las calles Cedro y Tigre.