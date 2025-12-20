Detienen a 3 civiles armados tras homicidio en la Renato Vega Amador, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres civiles armados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano tras el reporte de una persona asesinada en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán.
Según un comunicado oficial, luego de recibir un reporte al C4i sobre una persona sin vida en el sector, el personal militar detuvo a tres hombres luego de desplegar un operativo de seguridad en la zona.
Tras revisarlos, las autoridades les aseguraron un vehículo sin reporte de robo, dos armas cortas, dos cargadores, 32 cartuchos y tres radios portátiles.
Los detenidos y los indicios de delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes.
La detención y las labores de seguridad fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.
El hecho
Un hombre fue asesinado a balazos el viernes 19 de diciembre por las calles de la colonia Renato Vega Amador, al oriente de Culiacán.
El ataque armado se reportó cerca de las 13:20 horas en el cruce de la calle Cedro y la calle Tigre, cerca de la calle León.
Según los primeros reportes, la víctima transitaba a pie sobre el camino de terracería cuando fue perseguido y atacado a balazos por sujetos desconocidos, hasta alcanzarlo en la esquina de las calles Cedro y Tigre.