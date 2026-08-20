$!Detienen a 3 con armas y hasta 900 dosis de cristal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres personas fueron detenidas durante un operativo realizado en las inmediaciones de la Colonia Francisco I. Madero, donde autoridades aseguraron armas cortas y entre 700 y 900 dosis de presunta droga conocida como cristal.

De acuerdo con autoridades de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal Preventiva, el operativo se llevó a cabo tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre un presunto punto de venta de droga en el sector.