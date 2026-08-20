$!Detienen a 3 con armas y hasta 900 dosis de cristal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres personas fueron detenidas durante un operativo realizado en las inmediaciones de la Colonia Francisco I. Madero, donde autoridades aseguraron armas cortas y entre 700 y 900 dosis de presunta droga conocida como cristal.
De acuerdo con autoridades de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal Preventiva, el operativo se llevó a cabo tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre un presunto punto de venta de droga en el sector.
Durante la intervención también fue asegurado un Jeep de color blanco, además de la droga y armas cortas.
Los tres detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.