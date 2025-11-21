$!Detienen a 3 con arsenal y explosivos en operativos militares en Concordia y San Ignacio

Elementos de las fuerzas armadas y de seguridad realizaron tres acciones operativas en los municipios de Concordia y San Ignacio, logrando la detención de tres personas y el aseguramiento de armamento y material bélico, incluyendo 146 artefactos explosivos improvisados (IED).
En Concordia, personal de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, y confiscó cuatro armas largas, 80 cartuchos, cuatro cargadores, tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo, dos campamentos y una planta generadora de energía. La dependencia federal no especificó el lugar en la zona serrana donde se realizó esta captura, limitándose a señalar el municipio.
También en Concordia, pero en el poblado Los Naranjos, elementos del Ejército Mexicano lograron la aprehensión de otra persona. En este lugar, las autoridades militares aseguraron dos rifles de asalto, nueve cargadores, 186 cartuchos y dos chalecos de uso táctico.
Finalmente, en el municipio de San Ignacio, en el poblado El Chaco, un equipo interinstitucional compuesto por elementos de Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal, localizó 146 artefactos explosivos de fabricación casera, un hallazgo que subraya la presencia de grupos generadores de violencia con alta capacidad bélica en la zona.
Los operativos fueron informados a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin ofrecer detalles de las tácticas empleadas ni las ubicaciones precisas de las detenciones. El Gabinete de Seguridad se limitó a informar los resultados de las acciones sin precisar la forma en que los elementos castrenses y policiacos realizaron estos aseguramientos de armamento en los municipios serranos.