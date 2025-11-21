$!Detienen a 3 con arsenal y explosivos en operativos militares en Concordia y San Ignacio

Elementos de las fuerzas armadas y de seguridad realizaron tres acciones operativas en los municipios de Concordia y San Ignacio, logrando la detención de tres personas y el aseguramiento de armamento y material bélico, incluyendo 146 artefactos explosivos improvisados (IED).

En Concordia, personal de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, y confiscó cuatro armas largas, 80 cartuchos, cuatro cargadores, tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo, dos campamentos y una planta generadora de energía. La dependencia federal no especificó el lugar en la zona serrana donde se realizó esta captura, limitándose a señalar el municipio.

También en Concordia, pero en el poblado Los Naranjos, elementos del Ejército Mexicano lograron la aprehensión de otra persona. En este lugar, las autoridades militares aseguraron dos rifles de asalto, nueve cargadores, 186 cartuchos y dos chalecos de uso táctico.