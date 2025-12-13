$!Detienen a 3 cuando robaban en un domicilio de Stanza Torralba, en Culiacán

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación de un Grupo Interinstitucional, detuvieron a tres civiles que habían ingresado a un domicilio del fraccionamiento Stanza Torralba, en Culiacán, con intención de robar.

Según un comunicado oficial, fue una denuncia anónima sobre sujetos sospechosos ingresando a una vivienda con sus residentes dentro lo que provocó la movilización del personal castrense, los cuales ya se encontraban llevando a cabo labores de vigilancia por el sector.