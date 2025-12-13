Seguridad
|
Inseguridad

Detienen a 3 cuando robaban en un domicilio de Stanza Torralba, en Culiacán

Tras una denuncia anónima, militares aseguraron a tres civiles que ingresaron a una vivienda del fraccionamiento con presunta intención de robo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/12/2025 16:12
13/12/2025 16:12

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación de un Grupo Interinstitucional, detuvieron a tres civiles que habían ingresado a un domicilio del fraccionamiento Stanza Torralba, en Culiacán, con intención de robar.

Según un comunicado oficial, fue una denuncia anónima sobre sujetos sospechosos ingresando a una vivienda con sus residentes dentro lo que provocó la movilización del personal castrense, los cuales ya se encontraban llevando a cabo labores de vigilancia por el sector.

$!Detienen a 3 cuando robaban en un domicilio de Stanza Torralba, en Culiacán

Al arribar al inmueble, los efectivos capturaron a los tres civiles que habían ingresado al domicilio para presuntamente cometer el robo, además de que aseguraron el vehículo en el que llegaron al lugar.

Los civiles y la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes.

#Detenidos
#Robo a casa habitación
#Robos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube