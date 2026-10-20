$!Detienen a 3 hombres con armas, municiones y sustancias ilícitas en Sinaloa

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, en cuatro eventos diferentes, personal naval realizó la detención de presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de armas, municiones y sustancias ilícitas en Sinaloa. En un primer evento, derivado de recorridos de vigilancia e inspección terrestre en el poblado El Roble, municipio de Mazatlán, elementos navales localizaron y aseguraron 1,217 cartuchos, 14 cargadores, 208 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y aproximadamente 34 kilogramos de hierba seca con características de la mariguana.







En un segundo evento, personal naval detuvo a un hombre en posesión de 29 dosis de polvo blanco con características propias de la cocaína y dos dosis de una sustancia granula con características similares a la metanfetamina. En un tercer evento, durante un patrullaje en el poblado Los Pozos, municipio de El Rosario, detuvieron a dos hombres en portación de cuatro armas, cartuchos, cargadores y probable metanfetamina.







Finalmente, en un cuarto evento, durante recorridos de vigilancia en el poblado La Campana, municipio de Escuinapa, elementos de la Marina aseguraron un arma larga, un cargador y 73 cartuchos útiles. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.