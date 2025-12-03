$!Detienen a 3 personas en laboratorio clandestino de fentanilo en Culiacán

Tres personas fueron detenidas y un sitio de procesamiento de drogas sintéticas desmantelado en Culiacán, luego de un operativo coordinado de fuerzas federales. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron diversas cantidades de pastillas de fentanilo, precursores químicos y maquinaria para empaquetado.

Aunque las autoridades federales no proporcionaron más detalles, la acción se realizó tras localizar un inmueble que presuntamente funcionaba como laboratorio clandestino en la capital de Sinaloa. Al ingresar al lugar, los agentes de seguridad encontraron a tres personas manipulando diversos químicos, presuntamente destinados al proceso de elaboración de drogas sintéticas.