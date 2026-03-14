$!Detienen a 3 y aseguran un centro de monitoreo apócrifo en La Guamuchilera, Sinaloa

TOPOLOBAMPO._ Tres personas detenidas y el aseguramiento de un vehículo, armamento, municiones, presunta droga y un centro de monitoreo apócrifo con equipo electrónico, se registró en La Guamuchilera, Sinaloa.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que en días pasados, en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, personal naval realizó la detención y el aseguramiento mencionado.
Lo anterior se llevó a cabo en coordinación interinstitucional logrando la detención de tres presuntos infractores de la ley, así como el aseguramiento de un vehículo, diversas armas de fuego, municiones, aproximadamente 13 kilogramos de material blanco granulado con características similares a las del cristal y un centro de monitoreo apócrifo con equipo electrónico.
Las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.