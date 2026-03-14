$!Detienen a 3 y aseguran un centro de monitoreo apócrifo en La Guamuchilera, Sinaloa

TOPOLOBAMPO._ Tres personas detenidas y el aseguramiento de un vehículo, armamento, municiones, presunta droga y un centro de monitoreo apócrifo con equipo electrónico, se registró en La Guamuchilera, Sinaloa.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que en días pasados, en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, personal naval realizó la detención y el aseguramiento mencionado.