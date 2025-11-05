Detienen a 37 personas y decomisan drogas, armas y vehículos durante operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Del 27 de octubre al 2 de noviembre, autoridades de seguridad pública y militares detuvieron a 37 personas como presuntas responsables de distintos hechos delictivos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), también fueron asegurados 197 vehículos (107 motocicletas y 90 automóviles). De estos últimos, 68 contaban con reporte de robo vigente, y 28 tenían en su interior objetos ilícitos.
Como parte de los diferentes operativos, las corporaciones decomisaron 68 armas de fuego, además de casi 20 mil municiones.
Por otro lado, se incautaron 22 kilogramos de diferentes drogas, siendo 20 kilogramos de marihuana, 1 de metanfetamina y un kilogramo de fentanilo, así como la localización de tres laboratorios clandestinos y un área de almacenamiento de sustancias químicas.
En dicho periodo también se cumplió con una orden técnica de investigación, y se confiscaron cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular.