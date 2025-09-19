$!Detienen a 4 civiles armados en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro personas fueron detenidas en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa en el fraccionamiento Los Ángeles.

El despliegue se realizó luego de una denuncia anónima al 089 que alertaba sobre la presencia de civiles armados en un vehículo estacionado frente a un domicilio de dicho sector.

Al acudir al sitio, los agentes ubicaron la unidad señalada; sin embargo, el conductor intentó huir al notar la presencia policial. Durante la acción, se logró asegurar a cuatro personas.