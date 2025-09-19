$!Detienen a 4 civiles armados en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro personas fueron detenidas en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa en el fraccionamiento Los Ángeles.
El despliegue se realizó luego de una denuncia anónima al 089 que alertaba sobre la presencia de civiles armados en un vehículo estacionado frente a un domicilio de dicho sector.
Al acudir al sitio, los agentes ubicaron la unidad señalada; sin embargo, el conductor intentó huir al notar la presencia policial. Durante la acción, se logró asegurar a cuatro personas.
En el lugar se decomisaron también dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm; una carabina Colt M16 calibre 5.56x45 mm; una carabina calibre 5.56x45 mm; seis cargadores para fusil AK-47; cinco cargadores para fusil calibre 5.56x45 mm; 180 cartuchos calibre 7.62x39 mm; 100 cartuchos calibre 5.56x45 mm; cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.
Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
La operación contó con apoyo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.