$!Detienen a 4 civiles armados, entre ellos un menor, durante operativo en Elota

Cuatro civiles, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de seguridad federales y estatales durante un operativo realizado en Elota. En las acciones también se aseguraron armas de fuego, cargadores y equipo táctico.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos militares realizaban reconocimientos terrestres sobre la carretera que conduce de la localidad Nuevo Salto Grande hacia Paredón Colorado, donde ubicaron a cuatro personas del sexo masculino que portaban armas largas.

Tras interceptarlos y realizar una revisión, las autoridades los capturaron y les decomisaron tres armas largas, un arma corta, 13 cargadores, cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.