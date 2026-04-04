$!Detienen a 4 civiles tras enfrentamiento en Escuinapa; 3 son menores de edad

Cuatro civiles armados, tres de ellos menores de edad, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una agresión a la autoridad y posterior enfrentamiento en Escuinapa.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los efectivos castrenses recorrían las inmediaciones de la cabecera municipal cuando fueron blanco de un presunto ataque a balazos, el cual repelieron.

Tras neutralizar la situación, arrestaron a cuatro personas, tres menores de 18 años, presuntamente integrantes de la delincuencia organizada, de acuerdo con las autoridades.