$!Detienen a 4 civiles tras enfrentamiento en Escuinapa; 3 son menores de edad

Cuatro civiles armados, tres de ellos menores de edad, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una agresión a la autoridad y posterior enfrentamiento en Escuinapa.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los efectivos castrenses recorrían las inmediaciones de la cabecera municipal cuando fueron blanco de un presunto ataque a balazos, el cual repelieron.
Tras neutralizar la situación, arrestaron a cuatro personas, tres menores de 18 años, presuntamente integrantes de la delincuencia organizada, de acuerdo con las autoridades.
A los detenidos les incuataron 6 armas largas, 23 cargadores, 549 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, 4 chalecos antibalas, 8 placas balísticas y un casco antibalas.
Dichos indicios, así como los detenidos, fueron turnados ante la Fiscalía General de la República, quien será la encargada de las investigaciones correspondientes.