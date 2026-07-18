$!Detienen a 4 hombres tras hechos violentos en Mazatlán; uno resultó lesionado

Elementos del Grupo Interinstitucional detuvieron a 4 civiles y aseguraron armamento, cargadores, municiones, presunta droga y vehículos durante distintas acciones operativas realizadas este viernes en Mazatlán; uno de los detenidos resultó lesionado.

En un primer hecho, tras atender un reporte al 9-1-1 sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Lomas del Ébano, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) ubicaron a un hombre que, al percatarse de la presencia de la autoridad, intentó huir a bordo de una motocicleta. Tras derrapar y continuar la fuga a pie, fue alcanzado y detenido, asegurándole un arma corta calibre 9 milímetros, un cargador abastecido, cartuchos útiles y una motocicleta.

En una segunda acción, personal de la Secretaría de Marina atendió un reporte sobre la probable comisión de un delito en un sector de Mazatlán. Como resultado, fue detenido un hombre, a quien se le aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, dos cargadores, cartuchos útiles y dos bolsas con sustancia con características similares a la cocaína.

En un tercer evento, derivado de un reporte al 9-1-1 sobre detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Valles del Sol, elementos de la Policía Municipal localizaron a dos civiles que, al advertir la presencia de la autoridad, emprendieron la huida a bordo de una motocicleta y realizaron disparos contra el personal operativo.

Ante la agresión, los elementos repelieron el ataque y, tras una persecución, lograron detener a ambos individuos, asegurándoles un arma corta calibre 9 milímetros y una motocicleta.