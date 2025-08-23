Detienen a 5 civiles armados en el sector El Barrio, en Culiacán

CULIACÁN._ Cinco civiles en posesión de armas de fuego fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Ampliación El Barrio, al oriente de Culiacán.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la masiva captura se llevó a cabo cuando los elementos militares efectuaban reconocimientos terrestres en el sector ya mencionado, donde detectaron a los cinco hombres armados.

Junto con los civiles, los efectivos les aseguraron cuatro armas largas, 26 cargadores y 869 cartuchos.

Tanto los detenidos como el resto de los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que realice las investigaciones pertinentes.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por el personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.