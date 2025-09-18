$!Detienen a 5 hombres con armamento y camionetas en Stanza Toscana, en Culiacán

CULIACÁN._ Cinco hombres en posesión de armas de fuego, municiones y vehículos con reporte de robo, fueron detenidos en la zona norte de Culiacán; dos de ellos son menores de edad.

La operación fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional; en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a un comunicado, fue durante trabajos preventivos y de reconocimiento en Stanza Toscana, cuando los policías estatales y de la Guardia Nacional observaron dos vehículos con tripulantes armados, por lo que procedieron a darles seguimiento.