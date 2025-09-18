$!Detienen a 5 hombres con armamento y camionetas en Stanza Toscana, en Culiacán

CULIACÁN._ Cinco hombres en posesión de armas de fuego, municiones y vehículos con reporte de robo, fueron detenidos en la zona norte de Culiacán; dos de ellos son menores de edad.
La operación fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional; en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo a un comunicado, fue durante trabajos preventivos y de reconocimiento en Stanza Toscana, cuando los policías estatales y de la Guardia Nacional observaron dos vehículos con tripulantes armados, por lo que procedieron a darles seguimiento.
Tras esta acción, cinco hombres fueron detenidos y se aseguró además una camioneta Toyota, línea Highlander, modelo 2021; y una camioneta Volkswagen, línea Taos, modelo 2023.
También un fusil M-4, calibre 5.56 mm, con su respectivo cargador abastecido; un fusil AR-15, calibre .223, con cargador abastecido; tres fusiles AK-47, calibre 7.62x39 mm, con cargadores abastecidos; 10 cargadores metálicos para fusil calibre 7.62x39 mm, abastecidos con cartuchos útiles; 16 cargadores metálicos para fusil calibre 5.56 mm, abastecidos con cartuchos útiles; y cuatro cargadores de plástico para fusil calibre 5.56 mm, abastecidos con cartuchos útiles.
Los civiles, las armas y los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones que marca la ley y deslinde responsabilidades, apunta el comunicado.