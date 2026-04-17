Detienen a 5 personas por presunto robo a comercio en Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco personas fueron detenidas por policías municipales, señaladas de probable robo a comercio en una tienda de conveniencia ubicada en la avenida Gabriel Leyva.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán informó que la acción derivó de un reporte ciudadano oportuno, permitiendo la detención en flagrancia.

La SSPM informó que las detenciones se realizaron frente a la colonia Loma Atravesada.

Agentes preventivos acudieron al sitio tras recibir un reporte a los números de emergencia sobre un ilícito en una tienda, indicó la corporación.

Al arribar al lugar, los policías fueron abordados por un grupo de personas que señalaron a los ocupantes de un automóvil como los presuntos responsables del hurto.

Ante el señalamiento, los elementos procedieron a detener a los acusados.

Durante la revisión, a los implicados les fueron localizadas armas punzocortantes, así como diversos productos que presuntamente habían sustraído sin realizar el pago correspondiente.

Con base en el señalamiento de la parte afectada, los agentes informaron a las cinco personas el motivo de su detención.

Posteriormente fueron puestos a disposición de la instancia competente, que determinará su situación jurídica.