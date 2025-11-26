Detienen a 6 civiles más que intentaron fugarse tras operativo en Stanza Toscana, Culiacán

Luego del amplio operativo a cargo de elementos de seguridad pública en Stanza Toscana, al norte de Culiacán, autoridades detuvieron a otros seis sujetos que intentaron fugarse.

En un primer hecho, las corporaciones arrestaron a cinco hombres armados tras asegurar una vivienda, al seguir la ubicación vía GPS de un vehículo con reporte de robo.

No obstante, tras esos arrestos otro grupo de seis sujetos intentaron darse a la fuga, y finalmente fueron alcanzados por los oficiales.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa concretaron el arresto de este segundo grupo.

Dos de los sujetos sufrieron heridas luego de saltar una barda para intentar huir de las autoridades.

Además les incautaron cuatro fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, dos fusiles M4 calibre 5.56x45 milímetros, 20 cargadores para arma larga, 420 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, 120 cartuchos calibre 5.56x45 milímetros, y tres chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno.

Tanto los civiles como el armamento y el resto de los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que continúe con las investigaciones correspondientes.