$!Detienen a 8 con arsenal en la colonia Chapultepec, en Culiacán; dos son menores y hay una mujer

Elementos de seguridad pública y militares detuvieron a ocho civiles armados, entre las cuales hay dos menores de edad y una mujer, tras un reporte ciudadano emitido al número 089, en Culiacán.
Los agentes fueron alertados sobre la presencia de los sospechosos dentro de una casa en la colonia Chapultepec, en donde se implementó un operativo para atender.
Al llegar, vieron que las y los señalados intentaron escapar saltándose las bardas perimetrales, pero fueron alcanzados por los efectivos.
Tras ser aprehendidos, les aseguraron una carabina M4 calibre 5.56 x 45 milímetros, un fusil calibre 5.56 x 45 milímetros, una ametralladora calibre 5.56 x 45 milímetros, cuatro fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 12 cargadores calibre 5.56 x 45 milímetros, 24 cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador para calibre 9 milímetros, 720 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, 360 cartuchos calibre 5.56 milímetros, y una cinta eslabonada con 100 cartuchos calibre 5.56 milímetros.
Aunado a ello, les decomisaron siete chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno, y dos vehículos sin reporte de robo.
Ante tales evidencias, las personas detenidas, las armas, los vehículos y demás objetos constitutivos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.