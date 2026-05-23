$!Detienen a 8 con arsenal en la colonia Chapultepec, en Culiacán; dos son menores y hay una mujer

Elementos de seguridad pública y militares detuvieron a ocho civiles armados, entre las cuales hay dos menores de edad y una mujer, tras un reporte ciudadano emitido al número 089, en Culiacán.

Los agentes fueron alertados sobre la presencia de los sospechosos dentro de una casa en la colonia Chapultepec, en donde se implementó un operativo para atender.

Al llegar, vieron que las y los señalados intentaron escapar saltándose las bardas perimetrales, pero fueron alcanzados por los efectivos.