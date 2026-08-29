$!Detienen a 8 y aseguran 33 armas largas, vehículos y explosivos en Sinaloa

Ocho personas fueron detenidas y se les decomisó un campamento clandestino, 33 armas largas, 11 vehículos, dos máquinas contadoras de dinero, seis artefactos explosivos y diversas dosis de sustancias ilícitas en Sinaloa, tras diversos operativos de autoridades federales. A través de un comunicado, se informó que estas acciones se realizaron en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, como resultado de trabajos de investigación conjuntos entre la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.









Sinaloa enfrenta un contexto de seguridad complejo, caracterizado por la presencia de grupos delictivos. Las autoridades mantienen una estrategia de combate al crimen organizado, buscando desarticular sus estructuras operativas y financieras mediante operativos constantes en diversas regiones del estado. De acuerdo al comunicado, durante un patrullaje aéreo y terrestre en el poblado Agua Verde, se incautaron dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con placas, tres placas balísticas sueltas, diversas fornituras portacargadores y dos cascos tácticos.







En el mismo sitio se aseguraron dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas de polvo blanco con características de cocaína y cuatro bolsas de hierba seca similar a la mariguana. Continuando con el patrullaje terrestre, el personal naval detuvo a un presunto infractor. Se incautaron cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de hierba seca con características similares a la mariguana. En inmediaciones de la localidad de Palo Blanco, tras patrullaje aéreo y terrestre coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se localizó un campamento. En este lugar se aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos y seis artefactos explosivos improvisados. Además, se encontraron 33 bolsas de hierba con características de mariguana y los vehículos fueron inhabilitados en el sitio.



