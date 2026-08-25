Detienen a 8 y aseguran armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, en La Tuna, Badiraguato

BADIRAGUATO.- Ocho personas fueron detenidas y se les aseguraron 11 armas largas, 22 cargadores, 512 cartuchos y equipo táctico, en La Tuna, Badiraguato.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México y de la Cuarta Región Naval, informó que, en el marco de la “Operación Sable”, personal naval realizó la detención de presuntos infractores de la ley, así como el aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico en Badiraguato.

Los hechos tuvieron lugar durante un patrullaje del personal naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el poblado de La Tuna, municipio de Badiraguato, donde se visualizó a una persona del sexo masculino con vestimenta tipo camuflaje, quien portaba un arma larga. Derivado de ello, se realizó el procedimiento correspondiente para su detención.

Como resultado de la acción conjunta, se realizó la detención de ocho presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de 11 armas largas, 22 cargadores, 512 cartuchos y equipo táctico.

Durante la intervención, a los detenidos les fueron leídos sus derechos, en estricto apego a la ley, y posteriormente, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta correspondiente.