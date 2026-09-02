$!Detienen a 9 personas y aseguran armas y droga durante operativo en Sinaloa

Nueve personas, cinco de ellas de nacionalidad extranjera, fueron detenidas durante patrullajes de vigilancia realizados en Sinaloa por fuerzas federales y autoridades estatales, informó el Gabinete de Seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, quienes también aseguraron un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 629 cartuchos, cinco kilos de mariguana y equipo táctico.