$!Detienen a 9 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en zona serrana

Nueve personas presuntamente vinculadas con una facción del Cártel de Sinaloa fueron detenidas durante un operativo en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal. La acción se realizó como parte del más reciente reforzamiento de seguridad implementado por el Gabinete de Seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa.

De acuerdo con García Harfuch, durante el despliegue elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas. El funcionario federal señaló que la agresión fue controlada por las fuerzas de seguridad y posteriormente se logró la detención de nueve personas, a quienes identificó como presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa.

Como resultado del operativo fueron aseguradas 17 armas largas, entre ellas una ametralladora, así como 127 cargadores y equipo táctico. Además, las fuerzas federales localizaron y aseguraron 40 artefactos explosivos improvisados.