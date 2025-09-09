Detienen a 95 en Sinaloa; SSPC asegura armas, fentanilo y desmantela laboratorios

CIUDAD DE MÉXICO. – Un total de 95 personas fueron detenidas en Sinaloa durante el último mes como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. En su informe presentado durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, organizada por el Gobierno de México, el funcionario federal detalló que como parte de estas acciones se aseguraron 292 armas de fuego, más de 109 mil cartuchos útiles y cerca de 27 toneladas de droga, entre las que destacan 72 kilogramos y más de 83 mil pastillas de fentanilo.

Además, señaló el desmantelamiento de ocho laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina, lo que representa un golpe significativo a la estructura operativa de los grupos criminales que controlan esta actividad ilícita en el estado. García Harfuch subrayó que en las últimas dos semanas se llevaron a cabo operativos relevantes en los municipios de Culiacán y Mazatlán, con la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Entre las acciones realizadas en los últimos 15 días en esta entidad destacan dos operativos a cargo del Ejército y de Guardia Nacional en Culiacán, donde fueron detenidas ocho personas responsables de una agresión a las autoridades, entre ellas Leonel “N”, a quien se le relaciona con un grupo delictivo. En estas acciones se aseguraron 40 armas largas, incluyendo un fusil Barrett y una ametralladora, más de 2,000 cartuchos, equipo táctico, cargadores, 150 kilos de metanfetamina y 80 litros de metanfetamina líquida”, señaló García Harfuch.

En otras acciones ejecutadas en Mazatlán y Culiacán, se logró la detención de 12 personas más, presuntamente vinculadas a distintas facciones del crimen organizado que se disputan el control del estado. Durante estos operativos también se decomisaron 12 armas largas, cinco armas cortas, así como cargadores y cartuchos.