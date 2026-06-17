Detienen a adulto mayor por presunto robo a comercio en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 68 años fue detenido por agentes de la Policía Municipal tras ser señalado como el presunto responsable de un robo perpetrado en un establecimiento comercial de la colonia Centro.

La intervención de los elementos preventivos locales se registró luego de un reporte sobre el ilícito en el sector mencionado. En el sitio, los uniformados interceptaron a quien se identificó como Jesús “N”.

Al momento del arresto, los policías municipales le aseguraron diversos objetos que, de acuerdo con los informes policiales, coinciden con la mercancía sustraída del negocio afectado.

El civil y los artículos recuperados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de las investigaciones correspondientes.