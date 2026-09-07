$!Detienen a alcalde de Esperanza, Puebla, durante operativo contra banda de robo de transporte

PUEBLA. _ Autoridades federales y estatales detuvieron al presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, y a ocho personas más durante un operativo desplegado contra una célula delictiva presuntamente dedicada al robo de autotransporte de carga en la carretera Puebla-Veracruz. Entre los detenidos también se encuentran Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde, informaron autoridades federales.

El operativo, denominado Enjambre, incluyó 23 cateos simultáneos en distintos inmuebles del municipio de Esperanza. En las acciones fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, 52 cargadores y ropa táctica. También fueron incautados 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje. Uno contaba con blindaje artesanal y torreta. Además, las autoridades aseguraron un dron y un inhibidor de señal.

De acuerdo con el informe oficial, la operación fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Las investigaciones permitieron identificar una estructura criminal relacionada con el robo de transporte de carga en carreteras federales de Puebla, particularmente en el tramo Puebla-Veracruz, así como diversos inmuebles presuntamente utilizados por sus integrantes.

A partir de labores de vigilancia fija y móvil, los agentes recabaron datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control. Con base en esos elementos, el juzgador autorizó las 23 órdenes de cateo ejecutadas de manera simultánea.

Durante las diligencias fueron detenidas nueve personas, entre ellas Rodríguez Ochoa, quien se encontraba en funciones como presidente municipal de Esperanza.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Los inmuebles intervenidos fueron asegurados y permanecen bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Otro alcalde detenido en Puebla

El caso se suma a la detención de otro presidente municipal en Puebla. El pasado 4 de septiembre fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, señalado por su probable participación en los delitos de extorsión, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.