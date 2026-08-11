$!Detienen a cinco civiles armados en posesión de cartuchos y drogas en plena zona hotelera de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Cinco civiles armados fueron detenidos en posesión de cartuchos y diversas drogas en la avenida Camarón Sábalo, en plena zona hotelera de Mazatlán, informó la Secretaría de Marina.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, por medio de la Armada de México y la Cuarta Región Naval, informó que, en el marco de la “Operación Sable”, personal naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó la detención de cinco presuntos infractores de la ley en posesión de armamento, municiones y diversas dosis de drogas en Mazatlán.
La detención se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia en la avenida Camarón Sábalo, donde el personal recibió un alertamiento sobre la presencia de personas armadas.
Al arribar al lugar, los elementos lograron detener a cinco presuntos infractores de la ley, a quienes les aseguraron seis armas cortas, cargadores y cartuchos, así como dos pastillas de color café, 15 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína y 12 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.
Sin proporcionar mayores detalles sobre la identidad de los detenidos, la Semar informó que fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con los efectos asegurados, para integrar la carpeta de investigación correspondiente.