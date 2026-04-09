$!Detienen a cinco civiles tras enfrentamiento con militares en Badiraguato; aseguran lanzagranadas

BADIRAGUATO. _ Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano en la zona serrana de Badiraguato resultó en la detención de cinco civiles, luego de suscitarse un enfrentamiento armado en las inmediaciones de la comunidad Mesa de Palma. Los hechos ocurrieron mientras el personal militar realizaba labores de reconocimiento terrestre en dicha zona.

De acuerdo con la relatoría oficial, los efectivos fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles armados, lo que obligó a las fuerzas federales a repeler la agresión para controlar la situación. Una vez que la zona fue asegurada, los militares confirmaron que no hubo bajas y procedieron a la captura de cinco presuntos involucrados.

En el lugar se realizó el decomiso de cinco armas largas, un lanzagranadas y más de mil 200 cartuchos útiles de diversos calibres. Además del armamento, los agentes aseguraron 26 cargadores, cinco chalecos balísticos, dos cascos y dos vehículos, uno de los cuales contaba con blindaje artesanal.