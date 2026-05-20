Detienen a cinco con armas largas y equipo táctico en Culiacán; dos son menores de edad

CULIACÁN. _ Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en la colonia Guadalupe Victoria, en la capital sinaloense, durante recorridos de seguridad implementados en la zona.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante los recorridos de vigilancia en el sector mencionado, los agentes observaron un automóvil que salía de la cochera de un inmueble. Al percatarse de las patrullas, los ocupantes descendieron de forma apresurada con la aparente intención de resguardarse nuevamente en la vivienda.

Los policías detectaron que las personas portaban indumentaria táctica y armamento largo, situación por la que iniciaron una acción de seguimiento inmediato en el perímetro.

Tras la intervención operativa de la corporación estatal, las autoridades contabilizaron el decomiso de cinco armas largas y una corta, además de 30 cargadores y 934 cartuchos útiles de diversos calibres.

En el sitio también se incautaron 15 camisolas de características tácticas en tonalidad desierto y un vehículo Nissan que, tras ser verificado en la plataforma policial, no presentó reporte de robo.

Las cinco personas civiles, los dispositivos de fuego y el resto de las evidencias materiales fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, instancia encargada de iniciar las indagatorias y determinar la situación jurídica de los involucrados en apego a los lineamientos legales.