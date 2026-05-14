Detienen a cinco en Barrancos, uno menor de edad, con armas y equipo táctico

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa detuvieron a cinco personas, una de ellas menor de edad, con armamento y equipo táctico, en el sector Infonavit Barrancos, en Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, una denuncia al 089 movilizó a la corporación tras un reporte de personas armadas en un domicilio.

Al llegar al punto, los oficiales detectaron a los sospechosos, a quienes aprehendieron y aseguraron diverso material.

Además de las cinco detenciones, decomisaron 4 fusiles tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros, una carabina tipo M4, calibre 5.56 x 45 milímetros, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, 16 cargadores para arma larga, calibre 7.62 x 39 milímetros, 4 cargadores para arma larga, calibre 5.56 x 45 milímetros, 480 cartuchos útiles, calibre 7.62 x 39 milímetros, 120 cartuchos útiles, calibre 5.56 x 45 milímetros, y 5 chalecos tácticos color negro.

Las personas detenidas y el armamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes.