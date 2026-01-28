Detienen a cinco hombres armados en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

La Policía Estatal Preventiva detuvo a cinco personas armadas en el sector Barrancos, en la franja sur de Culiacán, tras una denuncia anónima.

Una llamada al número 089 sobre presencia de hombres con armas de fuego movilizó a autoridades hacia la calle Eligio Ancona.

Los agentes persiguieron y alcanzaron a los sujetos cuando trataban de meterse a una casa.

Además de los arrestos, se aseguraron cinco armas largas, 13 cargadores, cuatro chalecos tácticos y una motocicleta.

Los hombres, las armas y el resto de los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.