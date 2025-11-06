$!Detienen a cinco hombres con armas y vehículos robados en Mazatlán y Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO. _ En dos operativos distintos realizados en zonas rurales de Mazatlán y Culiacán, autoridades federales detuvieron a cinco hombres en posesión de armas de fuego y vehículos con reporte de robo, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
En la sindicatura de El Habal, Mazatlán, fueron detenidos dos hombres tras un operativo derivado de labores de investigación sobre una célula delictiva. En el lugar se aseguró un arma larga, tres cargadores, equipos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo.
En otro hecho, durante recorridos de seguridad en la sindicatura de Alcoyonqui, Culiacán, personal federal detectó a tres hombres, de entre 20 y 23 años, armados que viajaban en una camioneta sin placas. Tras marcarles el alto y aplicar los protocolos de revisión, se les encontraron dos armas cortas, una larga y se confirmó que la unidad tenía reporte de robo.
Los cinco hombres detenidos junto con lo asegurado puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.
De acuerdo con el comunicado oficial, los detenidos están vinculados con grupos generadores de violencia en la región.