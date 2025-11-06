$!Detienen a cinco hombres con armas y vehículos robados en Mazatlán y Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO. _ En dos operativos distintos realizados en zonas rurales de Mazatlán y Culiacán, autoridades federales detuvieron a cinco hombres en posesión de armas de fuego y vehículos con reporte de robo, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En la sindicatura de El Habal, Mazatlán, fueron detenidos dos hombres tras un operativo derivado de labores de investigación sobre una célula delictiva. En el lugar se aseguró un arma larga, tres cargadores, equipos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo.