$!Detienen a cinco hombres y aseguran tres vehículos en privadas de Nuevo Altata, Navolato

Cinco hombres detenidos y tres vehículos asegurados fue el saldo de recorridos de vigilancia a cargo de corporaciones de seguridad en la comunidad de Nuevo Altata, municipio de Navolato.

Los arrestos y decomisos derivaron de tres hechos diferentes en privadas de dicha zona, efectuados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva.

Primero, en la privada Punta Esmeralda, oficiales detectaron a dos sujetos con armas de fuego a bordo de un vehículo Nissan Versa color gris, el cual contaba con reporte de robo.