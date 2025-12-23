$!Detienen a cinco hombres y aseguran tres vehículos en privadas de Nuevo Altata, Navolato

Cinco hombres detenidos y tres vehículos asegurados fue el saldo de recorridos de vigilancia a cargo de corporaciones de seguridad en la comunidad de Nuevo Altata, municipio de Navolato.
Los arrestos y decomisos derivaron de tres hechos diferentes en privadas de dicha zona, efectuados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva.
Primero, en la privada Punta Esmeralda, oficiales detectaron a dos sujetos con armas de fuego a bordo de un vehículo Nissan Versa color gris, el cual contaba con reporte de robo.
Posteriormente, en Punta Diamante, los agentes detuvieron a tres sujetos en posesión de armas de fuego, y les decomisaron un auto Mazda color gris, también con reporte de robo.
En la misma privada, los policías ubicaron un automóvil Rubicon Wrangler color negro, sin reporte de robo, pero que en su interior tenía armamento y municiones, por lo que fue asegurado.
El total de lo asegurado fueron cinco hombres detenidos, tres vehículos decomisados, siete armas largas, cuatro armas cortas, 46 cargadores de arma larga y corta, mil 944 cartuchos de diferentes calibres, nueve chalecos, seis placas balísticas, cuatro bolsas de cartuchos y un contenedor para cargadores.
Dichos indicios fueron asegurados y, junto a los cinco detenidos, al igual que los tres vehículos, fueron puestos ante la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones.