$!Detienen a cinco personas armadas en Culiacán; hay dos menores entre los arrestados

CULIACÁN. _ Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un operativo realizado en la colonia Loma Verde, al oriente de Culiacán. Entre los arrestados se encuentran dos menores de edad, uno de ellos mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia en la zona y detectaron a un civil armado, quien al notar la presencia de las fuerzas de seguridad intentó huir e ingresar a un domicilio. Al interior del inmueble se encontraban más personas con armas largas, quienes trataron de abordar dos vehículos para evadir a las autoridades.