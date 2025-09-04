$!Detienen a cinco personas armadas en Culiacán; hay dos menores entre los arrestados

CULIACÁN. _ Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un operativo realizado en la colonia Loma Verde, al oriente de Culiacán. Entre los arrestados se encuentran dos menores de edad, uno de ellos mujer.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia en la zona y detectaron a un civil armado, quien al notar la presencia de las fuerzas de seguridad intentó huir e ingresar a un domicilio. Al interior del inmueble se encontraban más personas con armas largas, quienes trataron de abordar dos vehículos para evadir a las autoridades.
Los elementos lograron interceptar a los sospechosos y, tras realizar una revisión, detuvieron a cinco personas, tres adultos y dos menores de edad, entre ellos dos mujeres.
Durante el operativo se aseguraron tres fusiles AK-47, tres pistolas, tres cargadores plásticos para fusil con 25 y 21 cartuchos, un cargador de disco calibre 7.62x39 mm vacío, otro cargador de disco con cinta metálica abastecido con 100 cartuchos, así como 232 cartuchos calibre 7.62×39 mm, 24 cartuchos calibre 9 mm y cuatro más calibre .380.
También se incautaron dos vehículos: una camioneta Toyota Tacoma y un Jeep Gladiator.
Los detenidos, junto con el armamento y los vehículos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.
El operativo fue realizado en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia FGR.