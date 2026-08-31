Seguridad
|
Operativos federales

Detienen a cinco personas tras cuatro cateos en Navolato; aseguran droga y celulares

Elementos federales capturaron a tres hombres y dos mujeres, durante cuatro cateos en el municipio de Navolato, donde también aseguraron dosis de droga, una motocicleta, cargadores y 17 celulares
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/08/2026 13:18
31/08/2026 13:18

NAVOLATO. _ Cinco personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas durante cuatro cateos realizados en el municipio de Navolato por fuerzas federales, quienes además aseguraron diversas dosis de droga, una motocicleta, cargadores y 17 equipos de telefonía.

En las intervenciones coordinadas participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano. Sin embargo, las autoridades federales omitieron precisar la ubicación de los inmuebles intervenidos.

$!Detienen a cinco personas tras cuatro cateos en Navolato; aseguran droga y celulares

Tanto las personas detenidas como los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para el deslinde de responsabilidades y la integración de las investigaciones correspondientes.

$!Detienen a cinco personas tras cuatro cateos en Navolato; aseguran droga y celulares
#Navolato
#Sinaloa
#Operativos Federales
#Civiles detenidos
#Órdenes de cateo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube