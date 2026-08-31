$!Detienen a cinco personas tras cuatro cateos en Navolato; aseguran droga y celulares

NAVOLATO. _ Cinco personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas durante cuatro cateos realizados en el municipio de Navolato por fuerzas federales, quienes además aseguraron diversas dosis de droga, una motocicleta, cargadores y 17 equipos de telefonía.

En las intervenciones coordinadas participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano. Sin embargo, las autoridades federales omitieron precisar la ubicación de los inmuebles intervenidos.