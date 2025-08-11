$!Detienen a cinco sujetos tras enfrentamiento con la Guardia Nacional en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ El operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional en la colonia Magisterio, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, dejó la detención de cinco personas, el aseguramiento de 300 kilos de metanfetamina, un arma corta, municiones, dos granadas, dos placas balísticas y cuatro vehículos.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la intervención se logró tras labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron a los elementos federales interceptar a los presuntos responsables. Durante la acción fueron confiscados un arma corta, varios cargadores, cartuchos útiles, dos granadas, dos placas balísticas y cuatro vehículos.
Las autoridades informaron que la droga asegurada corresponde a aproximadamente 300 kilos de metanfetamina, lo que representa un golpe importante a la estructura operativa de los grupos criminales en la región.
Este operativo forma parte de las acciones de seguimiento a los hechos ocurridos días atrás, cuando fuerzas federales sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados en esta misma zona, lo que derivó en el reforzamiento de la presencia militar en municipios del centro de Sinaloa.
Aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos, las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar su posible implicación en otras actividades delictivas.
Durante el despliegue, el ambiente se tornó tenso luego de que decenas de ciudadanos confrontaron a los elementos de la Guardia Nacional, acusándolos presuntamente de haber golpeado a los detenidos. La situación escaló cuando varios civiles intentaron romper el cerco de seguridad, lo que obligó a los uniformados a realizar disparos disuasivos al aire y lanzar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.