$!Detienen a cinco sujetos tras enfrentamiento con la Guardia Nacional en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ El operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional en la colonia Magisterio, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, dejó la detención de cinco personas, el aseguramiento de 300 kilos de metanfetamina, un arma corta, municiones, dos granadas, dos placas balísticas y cuatro vehículos.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la intervención se logró tras labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron a los elementos federales interceptar a los presuntos responsables. Durante la acción fueron confiscados un arma corta, varios cargadores, cartuchos útiles, dos granadas, dos placas balísticas y cuatro vehículos.