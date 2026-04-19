Detienen a civil armado en Valle Alto, en Culiacán; le aseguran fusil y cartuchos

Un civil fue detenido por fuerzas de seguridad federales y estatales en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán, luego de que presuntamente intentara escapar portando un arma larga al detectar la presencia de elementos de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades realizaban patrullajes preventivos en dicho sector cuando observaron a un individuo a bordo de un vehículo blanco marca Toyota.

Al notar las unidades oficiales, el conductor descendió del automóvil e intentó huir a pie con un arma larga, además de tratar de ingresar a un domicilio, pero fue interceptado por los elementos estatales.

Tras una revisión, al detenido le aseguraron un fusil marca PSAR-SET multicalibre, cinco cargadores para arma larga calibre 5.56 x 45 milímetros, 150 cartuchos útiles del mismo calibre, un chaleco balístico con placas y un vehículo sedán Toyota Yaris, el cual no contaba con reporte de robo.

La persona arrestada, junto con el armamento y demás objetos asegurados, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

La acción fue realizada este domingo 19 de abril por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.