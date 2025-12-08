$!Detienen a civil armado tras persecución a pie en la Culiacán–Los Mochis

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil que portaba un arma abastecida y un radio de comunicación en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la corporación, el hecho ocurrió mientras los agentes realizaban un patrullaje de vigilancia sobre la carretera Culiacán–Los Mochis. Al llegar a la altura del poblado El Alto del Coyote, observaron a un hombre que, al notar su presencia, emprendió la huida a pie. Los policías le dieron seguimiento y lograron interceptarlo metros más adelante.