Detienen a civil armado tras persecución a pie en la Culiacán–Los Mochis

El joven fue detenido luego de intentar huir a pie al ser sorprendido por agentes estatales. Portaba una pistola calibre 9x19 mm con cargador de disco y un radio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción
08/12/2025 09:46
08/12/2025 09:46

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil que portaba un arma abastecida y un radio de comunicación en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la corporación, el hecho ocurrió mientras los agentes realizaban un patrullaje de vigilancia sobre la carretera Culiacán–Los Mochis. Al llegar a la altura del poblado El Alto del Coyote, observaron a un hombre que, al notar su presencia, emprendió la huida a pie. Los policías le dieron seguimiento y lograron interceptarlo metros más adelante.

$!Detienen a civil armado tras persecución a pie en la Culiacán–Los Mochis

Durante la revisión, se le aseguró una pistola calibre 9x19 mm equipada con un cargador de disco que contenía nueve cartuchos útiles, además de un radio portátil.

El civil y los objetos asegurados fueron turnados ante el Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

#Culiacán
#Seguridad
#Detenciones
