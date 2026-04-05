$!Detienen a civil armado tras una revisión en Aguaruto, en Culiacán

Un civil fue detenido por las fuerzas de seguridad federales y estatales tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
De acuerdo con la información oficial, policías estatales realizaban recorridos preventivos a bordo de motopatrullas cuando detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de color rojo y que mostró una actitud evasiva ante la presencia de la autoridad.
Al marcarle el alto y realizarle una inspección, los elementos le aseguraron un arma de fuego tipo pistola calibre 5.7 x 28 milímetros, así como 14 cartuchos útiles del mismo calibre.
El civil fue detenido en el lugar y, junto con el arma y las municiones, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.
En este operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades federales y estatales.