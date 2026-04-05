$!Detienen a civil armado tras una revisión en Aguaruto, en Culiacán

Un civil fue detenido por las fuerzas de seguridad federales y estatales tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, policías estatales realizaban recorridos preventivos a bordo de motopatrullas cuando detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de color rojo y que mostró una actitud evasiva ante la presencia de la autoridad.