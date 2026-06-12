Detienen a civil con arma y dosis de cristal en Mocorito

MOCORITO. _ Un civil fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa tras ser descubierto en posesión de un arma de fuego, cartuchos útiles y decenas de dosis de una sustancia con las características del cristal, en las inmediaciones del poblado El Ranchito de los Gaxiola.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia y prevención para reforzar la seguridad en la zona, luego de que horas antes se registrara un enfrentamiento armado entre personal del Ejército Mexicano y civiles.