Detienen a civil con arma y dosis de cristal en Mocorito

MOCORITO. _ Un civil fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa tras ser descubierto en posesión de un arma de fuego, cartuchos útiles y decenas de dosis de una sustancia con las características del cristal, en las inmediaciones del poblado El Ranchito de los Gaxiola.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia y prevención para reforzar la seguridad en la zona, luego de que horas antes se registrara un enfrentamiento armado entre personal del Ejército Mexicano y civiles.
Durante los operativos, las fuerzas de seguridad ubicaron al hombre a bordo de una motocicleta Italika sin placas de circulación ni número de serie visible. El conductor, quien portaba una mochila, intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fue interceptado metros más adelante.
En la revisión física, los elementos policiales le aseguraron una pistola calibre 9 mm, tres cargadores, 30 cartuchos útiles y 100 dosis de la droga sintética, con un peso aproximado de 112 gramos.
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes para que se determine su situación jurídica y se integre la carpeta de investigación. El despliegue operativo en la región se mantiene en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones locales.