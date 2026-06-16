$!Detienen a civil con arsenal y droga en Navolato; incautan fusiles AK-47 y un vehículo

NAVOLATO. _ Un despliegue coordinado entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva derivó en la captura de un civil y el decomiso de cinco armas largas, cientos de cartuchos y dosis de droga en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por las autoridades federales, al detenido se le localizaron dos fusiles del tipo AK-47, conocidos popularmente como “cuernos de chivo”, además de otras tres armas largas.
El inventario oficial detalla que el decomiso incluye 24 cargadores debidamente abastecidos, 720 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y un kilogramo de marihuana, el cual estaba distribuido en nueve envoltorios de plástico transparente. Las fuerzas de seguridad también incautaron un vehículo en el sitio de los hechos.
Pese a la difusión del boletín de prensa, las instituciones gubernamentales omitieron precisar el contexto del arresto y el aseguramiento de las armas y municiones.
El detenido, el armamento y las sustancias incautadas fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las indagatorias correspondientes.