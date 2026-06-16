$!Detienen a civil con arsenal y droga en Navolato; incautan fusiles AK-47 y un vehículo

NAVOLATO. _ Un despliegue coordinado entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva derivó en la captura de un civil y el decomiso de cinco armas largas, cientos de cartuchos y dosis de droga en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por las autoridades federales, al detenido se le localizaron dos fusiles del tipo AK-47, conocidos popularmente como “cuernos de chivo”, además de otras tres armas largas.